Роскомнадзор заблокировал сайт «Новых известий». Региональная страница издания тоже недоступна

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. После этого Роскомнадзор сообщил, что о происходящем СМИ могут писать только по официальным источникам. Некоторым изданиям после этого разослали требования удалить ряд публикаций и пригрозили блокировкой.

Затем 4 марта Путин подписал закон о фейках про российских военных № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Роскомнадзор уже ограничил доступ к сайтам «Медузы»*, Би-би-си, «Радио Свобода»**, Deutsche Welle и «Голоса Америки»***, The Village, DOXA, региональным «Голосу Кубани» и «Кавказскому узлу»****. А редакция Znak.com объявила о закрытии.

16 марта РКН ограничил доступ к сайту «Новые известия» по требованию Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ. На момент написания новости недоступен сайт и регионального бюро издания.

Главный редактор «Новых известий» в Краснодарском крае Евгений Мельченко рассказал журналисту Юга.ру, что, несмотря на приостановку сайта, редакция продолжает работать в штатном режиме. Он отметил, что к кубанской редакции у ведомства претензий нет. Сайт оказался заблокирован, так как является региональной страницей федерального издания.