Глава Тимашевска пригласил оставшихся без заработка блогеров поработать дворниками и рабочими. Возможен карьерный рост

Николай Панин опубликовал в своем телеграм-канале пост, где обратился к блогерам, которые могли потерять основной заработок после ограничения доступа к инстаграму. Чиновник написал, что администрация готова предложить таким людям помощь и предоставить рабочие инструменты. Зарплату он тоже пообещал. Главное — это желание работать, созидать и приносить пользу городу. Журналист Юга.ру поговорил с чиновником и узнал, что предложение вполне серьезное и не носит юмористического характера. Кроме того, Николай Панин не исключил и карьерный рост.

«Нет, это не шутка. Я знаю, есть такие люди, у которых основной заработок приходил от рекламы в социальных сетях. Так как они теперь остались без заработка, приглашаю их [на работу]. Сейчас у нас открыто 10 вакансий: косари, уборщики, рабочие по благоустройству. Зарплата — до 20 тыс. рублей. Обращаться можно напрямую в администрацию… Возможен карьерный рост. Например, можно стать бригадиром. В любом случае работа будет под моим личным контролем. Я на работу прихожу к 7 утра, потом распределяю людей по городу. У нас все серьезно. Если кто-то что-то не умеет, мы научим», — рассказал журналисту Николай Панин.