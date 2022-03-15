В Динском районе будут судить депутата после ДТП, в котором погибла супружеская пара

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

15 марта краевое управление СК России сообщило о завершении расследования дела об аварии с участием депутата Тбилисского района. У него арестовали имущество на 10,5 млн рублей

По данным СК, авария случилась 15 января 2022 года на трассе Краснодар — Кропоткин в районе станицы Васюринской. 58-летний депутат совета депутатов Тбилисского района выехал на своем автомобиле на встречную полосу, где врезался в Opel. В иномарке находилась супружеская пара. Они погибли на месте.

Во время следствия депутат признал вину. Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» направили в суд.

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«С целью обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, и гражданского иска родственников погибших на недвижимое имущество фигуранта наложен арест на сумму более 10,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

ДТП Правосудие Следственный комитет смерть

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В Динском районе будут судить депутата после ДТП, в котором погибла супружеская пара
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