В Динском районе будут судить депутата после ДТП, в котором погибла супружеская пара

15 марта краевое управление СК России сообщило о завершении расследования дела об аварии с участием депутата Тбилисского района. У него арестовали имущество на 10,5 млн рублей

По данным СК, авария случилась 15 января 2022 года на трассе Краснодар — Кропоткин в районе станицы Васюринской. 58-летний депутат совета депутатов Тбилисского района выехал на своем автомобиле на встречную полосу, где врезался в Opel. В иномарке находилась супружеская пара. Они погибли на месте.

Во время следствия депутат признал вину. Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» направили в суд.