В Краснодаре электричество отключили у 8 тыс. человек

13 марта в Центральном и Прикубанском округах Краснодара без света осталось 8 тысяч человек

В 14:50 сотрудник Единой дежурно-диспетчерской службы получил сообщение об аварийном отключении электроэнергии в поселке Краснодарском и в районе Прикубанского округа, ограниченном улицами Рахманинова, Московской, Ангарской и переулком Гаражным. Отключение не затронуло соцобъекты, но коснулось жилых домов, где живут 4500 человек, в том числе — 1500 детей. Причина отключения из-за повреждения кабеля 10 кВ были отключены подстанции: ТП-2301п, ТП-2220п, ТП-2230п, ТП-2486п, ТП-2803п, ТП-2855п, ТП-2936п.

В ЕДДС не указали, какая сетевая компания ведет ремонт, но пообещали закончить ремонт не позднее 20:00 .

В 16:11 ЕДДС получила сообщение об отключении света в районе Центрального округа между улицами: Костылева, Чапаева, Железнодорожная, Карасунская, Орджоникидзе, Переходная, Суворова, Дмитриевская дамба. В пресс-службе ЕДДС не уточнили, попали ли в зону отключения соцобъекты, и назвали лишь количество затронутого населения — 3500 человек, в том числе — 1100 детей. Подстанция СВ-216 отключилась из-за повреждения на линии 6-10 кВ, в результате было отключено 23 трансформаторных подстанций.