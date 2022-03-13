Прокуратура возбудила уголовное дело о вырубке краснокнижных деревьев в Новороссийске
11 марта природоохранная прокуратура рассказала о вырубке восьми деревьев можжевельника, занесенного в Красную книгу Краснодарского края
По данным Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры и министерства природных ресурсов Краснодарского края, это произошло в селе Мысхако. Ущерб оценивается более чем в 800 тысяч рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Природоохранная прокуратура намерена контролировать ход расследования.
Как сообщали Юга.ру, в декабре глава Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала наказать дорожников, повредивших краснокнижные деревья в Геленджике.