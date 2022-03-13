Прокуратура возбудила уголовное дело о вырубке краснокнижных деревьев в Новороссийске

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя katytylala с сайта Pixabay.com
    © Изображение пользователя katytylala с сайта Pixabay.com

11 марта природоохранная прокуратура рассказала о вырубке восьми деревьев можжевельника, занесенного в Красную книгу Краснодарского края

По данным Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры и министерства природных ресурсов Краснодарского края, это произошло в селе Мысхако. Ущерб оценивается более чем в 800 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Природоохранная прокуратура намерена контролировать ход расследования.

Как сообщали Юга.ру, в декабре глава Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала наказать дорожников, повредивших краснокнижные деревья в Геленджике.

Новороссийск Прокуратура Экология

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