Мэр Краснодара поручил открыть проезд по участку улицы Стасова для разгрузки Старокубанской. Это случится нескоро

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Глава города Андрей Алексеенко предложил открыть проезд для автомобилей вдоль трамвайных путей по участку улицы Стасова

10 марта Алексеенко написал в своем телеграм-канале о необходимости открыть для проезда часть улицы Стасова для разгрузки движения по Старокубанской. Речь идет об участке от Ставропольской до Свободной. Уточняется, что для этого потребуется провести ремонт дороги вдоль существующей трамвайной ветки.

  • © Скриншот с сайта www.google.com/maps
    © Скриншот с сайта www.google.com/maps

Журналистка Юга.ру побывала на месте и узнала, что на участке улицы Стасова от Свободной до Бургасской с одной стороны от трамвайных путей есть небольшое пространство между рельсами и частными домами с прилегающей к ним территорией. С другой стороны находятся многоэтажные дома. По факту там есть проезд, но он заставлен машинами, мусорными баками и гаражами, дорога сильно разбита, асфальт есть не везде.

От улицы Бургасской до Ставропольской по обе стороны от трамвайной ветки расположены многоэтажки, но проезда для автомобилей нет. Также там находятся столбы с коммуникациями и высажены деревья. Вдоль всего участка идет хороший тротуар.

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В мэрии Краснодара журналисту Юга.ру сообщили, что до открытия проезда по улице Стасова еще далеко.

«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, для ремонта улицы Стасова от Ставропольской до улицы Свободной для начала требуется сделать прорисовку территории, чтобы оценить ситуацию на участке, стоимость работ и рассмотреть возможность их проведения», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

Ранее Юга.ру писали, что в мэрии Краснодара еще раз пообещали отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще. 2 марта в администрации Краснодара рассказали, что в 2022 году подготовят проект реконструкции колоннады.

Андрей Алексеенко Краснодар Строительство

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Мэр Краснодара поручил открыть проезд по участку улицы Стасова для разгрузки Старокубанской. Это случится нескоро
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