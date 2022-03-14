Мэр Краснодара поручил открыть проезд по участку улицы Стасова для разгрузки Старокубанской. Это случится нескоро

10 марта Алексеенко написал в своем телеграм-канале о необходимости открыть для проезда часть улицы Стасова для разгрузки движения по Старокубанской. Речь идет об участке от Ставропольской до Свободной. Уточняется, что для этого потребуется провести ремонт дороги вдоль существующей трамвайной ветки.

Журналистка Юга.ру побывала на месте и узнала, что на участке улицы Стасова от Свободной до Бургасской с одной стороны от трамвайных путей есть небольшое пространство между рельсами и частными домами с прилегающей к ним территорией. С другой стороны находятся многоэтажные дома. По факту там есть проезд, но он заставлен машинами, мусорными баками и гаражами, дорога сильно разбита, асфальт есть не везде.

От улицы Бургасской до Ставропольской по обе стороны от трамвайной ветки расположены многоэтажки, но проезда для автомобилей нет. Также там находятся столбы с коммуникациями и высажены деревья. Вдоль всего участка идет хороший тротуар.