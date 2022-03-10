Под Новороссийском КамАЗ столкнулся с 11 легковушками. Есть погибший

Днем 10 марта на трассе А-290 Новороссийск — Керчь в районе перевала Волчьи ворота КамАЗ с зерном столкнулся с 11 легковушками. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. На опубликованных кадрах видно разбитые машины и рассыпанное зерно.

В пресс-службе «Упрдор Черноморье» сообщили, что ДТП произошло на 12-13 км трассы. Въезд в Новороссийск со стороны Анапы временно перекрыт. На месте проводят следственные мероприятия.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю сказали, авария случилась около 12:10. По предварительным данным, грузовик столкнулся с 11 легковыми автомобилями. Водитель грузовика скончался, еще три человека получили легкие травмы. По встречной полосе организовали реверсивное движение.