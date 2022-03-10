На Кубани в марте резко снизилось количество случаев коронавируса

В Краснодарском крае 10 марта суточный прирост инфицированных составил 264 человека. В прошлом месяце количество новых случаев за сутки не опускалось ниже 1 тыс. человек

По данным оперативного штаба, 10 марта в Краснодарском крае выявили 264 случая болезни. В Краснодаре коронавирусом заболели 160 человек.

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям: Белоглинский район — 17;

Усть-Лабинский район — 15;

Кавказский район — 13;

Крымский район — 12;

Новопокровский район — 10;

Апшеронский и Калининский районы — по 7;

Динской район — 5;

Кореновский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Тбилисский районы — по 2;

Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Ейский, Кущевский, Северский, Туапсинский, Темрюкский, Белореченский районы и Сочи — по 1.

По данным с сайта со статистикой по заболеваемости коронавирусом, за три дня в Краснодарском крае снизилось количество новых случаев. Если в начале марта за сутки заболевало от 1 тыс. 139 человек до 2 тыс. 395, то 8 марта эта цифра составляла уже 602 человека, 9 марта — 572 человека. В период с 8 по 10 марта в крае скончались 27 человек, более 600 человек госпитализировано.

© Инфографика с сайта Yandex.ru

© Инфографика с сайта Yandex.ru

© Инфографика с сайта Yandex.ru

За весь период пандемии, по официальным данным, в Краснодарском крае заразились 237 тыс. 31 человек, 10 тыс. 510 человек скончались.