На Кубани в марте резко снизилось количество случаев коронавируса

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае 10 марта суточный прирост инфицированных составил 264 человека. В прошлом месяце количество новых случаев за сутки не опускалось ниже 1 тыс. человек

По данным оперативного штаба, 10 марта в Краснодарском крае выявили 264 случая болезни. В Краснодаре коронавирусом заболели 160 человек.

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям:

  • Белоглинский район — 17;
  • Усть-Лабинский район — 15;
  • Кавказский район — 13;
  • Крымский район — 12;
  • Новопокровский район — 10;
  • Апшеронский и Калининский районы — по 7;
  • Динской район — 5;
  • Кореновский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Тбилисский районы — по 2;
  • Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Ейский, Кущевский, Северский, Туапсинский, Темрюкский, Белореченский районы и Сочи — по 1.

По данным с сайта со статистикой по заболеваемости коронавирусом, за три дня в Краснодарском крае снизилось количество новых случаев. Если в начале марта за сутки заболевало от 1 тыс. 139 человек до 2 тыс. 395, то 8 марта эта цифра составляла уже 602 человека, 9 марта — 572 человека. В период с 8 по 10 марта в крае скончались 27 человек, более 600 человек госпитализировано.

  • © Инфографика с сайта Yandex.ru
    © Инфографика с сайта Yandex.ru
  • © Инфографика с сайта Yandex.ru
    © Инфографика с сайта Yandex.ru
  • © Инфографика с сайта Yandex.ru
    © Инфографика с сайта Yandex.ru

За весь период пандемии, по официальным данным, в Краснодарском крае заразились 237 тыс. 31 человек, 10 тыс. 510 человек скончались. 

Ранее Юга.ру писали, что власти Кубани приняли решение отменить QR-коды в кафе и ресторанах с 4 марта. Также с 14 марта в крае заработают фудкорты и детские игровые комнаты. В соцсетях уже иронизируют на тему санкций от самой природы.

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