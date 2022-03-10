В Адыгее сгорел приют со змеями. Они могли уползти в лес

В ауле Тугургой произошел пожар в приюте с рептилиями. Местные жители переживают, что змеи уползли в лес

В одном из пабликов Майкопа жители аула Тугургой написали , что у них сгорел приют с рептилиями. По словам автора поста, хозяева скрывали, что держали змей и крокодилов, а после пожара некоторые особи уползли в лес.

В пресс-службе МВД Адыгеи сообщили, что пожар произошел 6 марта. На место сразу приехали спасатели и потушили огонь. По предварительным данным, некоторые животные погибли, остальные находятся под присмотром. В приюте также содержались различные виды диких животных и птиц.

«Также сообщаем, что на данный момент не подтверждается информация о том, что некоторые особи при пожаре оказались за пределами приюта, и ведется работа по их поиску», — сказали в ведомстве.

По факту случившегося полиция проводит проверку совместно с прокуратурой и ветеринарным подразделением, где все животные стоят на учете.