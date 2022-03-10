В Адыгее сгорел приют со змеями. Они могли уползти в лес

Адыгея

Распечатать

  • © скриншот из паблика в инстаграме instagram.com/p/CazdZ_GjYnx/?utm_medium=copy_link
    © скриншот из паблика в инстаграме instagram.com/p/CazdZ_GjYnx/?utm_medium=copy_link

В ауле Тугургой произошел пожар в приюте с рептилиями. Местные жители переживают, что змеи уползли в лес

В одном из пабликов Майкопа жители аула Тугургой написали, что у них сгорел приют с рептилиями. По словам автора поста, хозяева скрывали, что держали змей и крокодилов, а после пожара некоторые особи уползли в лес.

В пресс-службе МВД Адыгеи сообщили, что пожар произошел 6 марта. На место сразу приехали спасатели и потушили огонь. По предварительным данным, некоторые животные погибли, остальные находятся под присмотром. В приюте также содержались различные виды диких животных и птиц.

«Также сообщаем, что на данный момент не подтверждается информация о том, что некоторые особи при пожаре оказались за пределами приюта, и ведется работа по их поиску», — сказали в ведомстве.

По факту случившегося полиция проводит проверку совместно с прокуратурой и ветеринарным подразделением, где все животные стоят на учете.

Животные Пожары

Новости

На Кубани в марте резко снизилось количество случаев коронавируса
В Адыгее сгорел приют со змеями. Они могли уползти в лес
Это — Сережа Колесников из Крымска, и вы можете ему помочь. Чтобы не остаться запертым в четырех стенах, мальчику нужна новая коляска
В Краснодаре в кинотеатрах покажут концерт BTS. Это будет прямая трансляция из Сеула
Первышов рассказал, как лучше национализировать иностранный бизнес, приостановивший работу в РФ
Глава Лабинского района сообщил о гибели в Украине кубанского военного спустя полторы недели

Лента новостей

Реклама на сайте