«Роза Хутор» предлагает бронировать отдых через сайты курорта и отелей

В настоящий момент на территории «Роза Хутор» расположено 19 отелей. Шесть отелей уровня 3-5 звезд находятся в Роза Долине — Radisson 5*, Park Inn by Radisson 4*, Mercure 4*, Golden Tulip 4*, Tulip Inn 3*, Azimut Freestyle 3*. Функционируют отели и на территории горной Олимпийской деревни. На высоте 1100 метров над уровнем моря гостям курорта предлагается проживание в отелях формата ski in/ski out — Rosa Ski Inn и Ski Inn SPA, Rider’s Lodge, AYS Hotel’s, Rosa Village, «Отель 28», мини-отель «Приют Панды». Также гостей принимает бальнеологический спа-отель Rosa Springs 4* с собственным бюветом минеральных вод. Действует отель Green Flow 4* с концепцией Well-Being. Кроме того, на курорте работают апарт-отели и комплекс шале. Все объекты размещения представлены на сайте курорта, в онлайн-магазине , а также имеют собственные сайты.

«На курорте «Роза Хутор» основной объем бронирований идет через прямые каналы, то есть сайты курорта и наших отелей. Мы рекомендуем нашим гостям и в дальнейшем при организации отдыха использовать именно эти ресурсы. Мы не планируем в этой связи никакого роста цен, наоборот — самые интересные предложения будут появляться на сайте курорта. Аэропорт Сочи работает, действует железнодорожное сообщение с регионом. Мы, как всегда, готовы предложить нашим гостям все возможности для качественного и разнообразного отдыха», — отметил директор по маркетингу и электронной коммерции курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

Курорт «Роза Хутор» продолжит сотрудничество с несколькими отечественными агрегаторами интернет-бронирования. Планируется развитие сайта rosakhutor.com, сайтов отелей курорта, телемаркетинг. Курорт инвестирует средства в цифровую инфраструктуру, улучшение работы сайта, мобильного приложения.



Как сообщали ранее Юга.ру, «Роза Хутор» организовал раздельный сбор отходов в клиентской зоне.