На жителя Анапы составили протокол по статье о дискредитации армии

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Адвокаты «Сетевых свобод» сообщили, что за последние сутки в России полицейские составили 80 новых протоколов по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации армии

Общее же число протоколов за время ее существования— 144. Один из них составлен на жителя Анапы. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру информацию подтвердили, уточнив, что материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Статья 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» была внесена в кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве меры наказания для граждан штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий наказываются штрафом от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 200 до 300 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

Анапа Полиция

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