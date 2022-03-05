В Краснодаре автомобиль перевернулся на трамвайные рельсы
Вечером 4 марта в Краснодаре автомобиль попал в ДТП и перевернулся на крышу
В местных пабликах очевидцы сообщили, что вечером 4 марта на улице Московской в Краснодаре произошло ДТП. Автомобиль врезался в забор и перевернулся на трамвайные рельсы.
В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что ДТП произошло около 20:50 вечера. Водитель автомобиля «Лада» двигался по улице Московской в сторону Зиповской и превысил скорость.
В результате он врезался в металлический забор около трамвайной линии и опрокинулся на крышу на трамвайные рельсы. На место происшествия сразу приехала бригада медиков. Водитель отказался от обследования и сбежал с места аварии. Полиция устанавливает личность водителя, а автомобиль поместили на спецстоянку.
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