«Курорт Красная Поляна» и Кавказский заповедник выпустили книгу о растениях Западного Кавказа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Книга «Лесные растения Кавказского заповедника» продолжает серию научно-популярных книг о флоре Западного Кавказа

Первой в серии книг вышло издание о растительности горных лугов. Теперь «Курорт Красная Поляна» совместно с Кавказским заповедником решили выпустить книгу «Лесные растения Кавказского заповедника».

Она содержит иллюстрации и краткие описания 194 видов, произрастающих в лесах Западного Кавказа. Это деревья, кустарники, травянистые растения, папоротники, мхи и лишайники. Их сгруппировали по характерным местам произрастания, где их проще всего встретить. Авторы книги —  научные сотрудники Кавказского заповедника Сергей и Татьяна Трепет. 

Основные рекреационные ресурсы «Курорта Красная Поляна» сосредоточены в лесах. Там можно встретить большинство растений со страниц книги и западно-кавказские флористические редкости. Знакомство с ними доступно в летом, когда на курорте открыто более 50 км пеших экотроп, оборудованных познавательными инфостендами.

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Курорта Красная Поляна» Лев Шагаров рассказал, что охрана окружающей среды и экологическое просвещение — одни из основных целей стратегии устойчивого развития до 2025 года.

«Вместе с Кавказским заповедником и Сочинским национальным парком мы заботимся о сохранении биоразнообразия и создаем условия для экологического туризма. Издание книги о растениях леса — желание поделиться знаниями об уникальной природе Западного Кавказа и рассказать о важности её сохранения для будущих поколений», — сказал Шагаров.

Книгу выпустили при финансовой поддержки Красной Поляны. Сейчас издание поступило в фирменные магазины курорта.

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