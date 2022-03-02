В Краснодаре девушку отговорили прыгать с моста

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 2 марта в Краснодаре полицейские и медики уговорили девушку не прыгать с моста

Утром 2 марта в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что на Ростовском шоссе спасатели и медики отговаривают девушку прыгать с моста. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как девушка стоит на краю моста за ограждениием спиной к дороге и держится за поручни. На месте находилась реанимационная бригада.

В пресс-службе УМВД Краснодара журналисту Юга.ру рассказали, что об инциденте в полицию сообщили в 9:20. Девушка находилась на железнодорожном мосту, расположенном на 10 км Ростовского шоссе. На место незамедлительно прибыл ближайший наряд ДПС и врачи.

Девушку отговорили прыгать и убедили проехать в специальное медицинское учреждение для оказания психологической помощи. По факту случившегося проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

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В Краснодаре девушку отговорили прыгать с моста
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