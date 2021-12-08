В Ейске лишили полномочий независимого депутата Александра Коровайного. Сам он назвал это решение незаконным

8 декабря в Ейске прошел совет депутатов, на котором рассматривали вопрос досрочного лишения полномочий Александра Коровайного. Большинство собравшихся выступили за лишение его полномочий

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали, что в Ейске комиссия по законности 2 декабря рассмотрела вопрос о лишении депутата Александра Коровайного депутатского мандата. Поводом для этого, по словам Коровайного, стало письмо губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в котором утверждалось, что в декларации о доходах депутата нашли «неполные или недостоверные» сведения, а причиной — банковский счет, который на имя депутата открыли его родители еще в 1992 году, и банковский перевод. По итогам комиссии было рекомендовано лишить депутата полномочий.

В чем обвиняют Коровайного. По словам самого политика, в чем именно его обвиняют, он может судить только по телефонному разговору. Формально — это старый банковский счет и перевод на его карту. Сам политик считает, что все дело антикоррупционной деятельности, которой он занимался, будучи депутатом. По словам Коровайного, несколько месяцев назад ему позвонил человек и представился сотрудником Управления по противодействию коррупции администрации Краснодарского края. Он задал депутату вопрос по поводу счета в «Сбербанке». Депутат объяснил, что этот счет, на котором числилось 250 рублей, он закрыл почти 10 лет назад. «Якобы я не указал счет в Сбербанке, открытый моими родителями на мое имя в 1992 году. Но этот счет я закрыл еще в 2012 году. Также я не указал в доходах перевод, который сделали на мою карту для моей подруги, у которой карта заблокирована. Но это не доход, и указывать я это не должен был».

Совет депутатов в Ейске и лишение полномочий без предъявления документов. 8 декабря в здании администрации Ейска состоялся совет депутатов Ейского района, на котором решение комиссии было поддержано большинством. По словам Коровайного, на заседание о лишении его мандата приехала депутат от партии «Родина» Людмила Волынская, которая очень редко приезжает на заседания. В итоге за лишение полномочий Коровайного проголосовало 19 депутатов: 18 — от партии «Единая Россия», 1 — от партии «Родина». Еще два депутата проголосовали против, двое — воздержались. Что говорит сам Коровайный. Юга.ру связались с Александром Коровайным, чтобы разобраться, почему это произошло. «Во-первых, хочу сказать, что за все время проверки по якобы имеющимся фактам нарушений с моей стороны я так и не получил никаких документов. Материалов проверки я не видел, о самой проверке со стороны управления по противодействию коррупции администрации края меня даже не уведомили. Решение о лишении меня полномочий я также не получил, даже заверенную копию. Получается, что вся эта проверка, так это выглядит с моей стороны, проводилась лишь на словах. Во-вторых, на сегодняшнее заседание, которое проводилось открыто, не пустили обычных граждан. Зал просто забили чиновниками».

По его словам, это сделали специально, чтобы для обычных граждан не осталось места. Причем мотивировано это было тем, что первым вопросом, который рассматривался на заседании, был вопрос о бюджете на следующий год. «Обычно, если обсуждаются такие вопросы, то наличие большого количества чиновников оправдано. Возникает много вопросов при обсуждении бюджета, вот сотрудники администрации на них отвечают или консультируют по ним». В этом же случае вопрос о лишении депутатского мандата не требовал, чтобы в зале находились чиновники, но общим решением депутаты решили их не отпускать до конца заседания. «Само решение о лишении меня полномочий я считаю незаконным, так как никто из голосовавших депутатов не видел материалов проверки, а основывался лишь на словах председателя совета Олега Вяткина, который заявил, что со всеми необходимыми документами он ознакомился минувшим вечером, мол, этого достаточно. Да и сама процедура выглядела сомнительно. Я попросил время, чтобы проанализировать свои банковские операции, смог подготовить доказательства своей невиновности. Может быть я действительно что-то упустил, но мне было отказано в этом».

Что говорят в администрации Ейского района. На сайте администрации Ейского района опубликовали релиз с заседания. Там говорится, что в совет поступили пояснения о допущенных нарушениях Коровайного, однако в ходе сессии депутат отказался от их обнародования. Поэтому Олег Вяткин зачитал ту часть документа, которая не касалась личных счетов и находящихся на них конкретных сумм денежных средств, и это только доля от указанных нарушений. «Как было озвучено, Александр Коровайный скрыл 57,5 % от отраженного сведения о доходах за 2019 год, а за 2020 год — 304,3 % от указанных средств, при этом не отражены средства, полученные от руководителя и учредителя организации, признанной иностранным агентом, деятельность которой на территории Российской Федерации является нежелательной. По итогам обсуждения вопроса полномочия депутата Александра Коровайного были досрочно прекращены».

Что будет дальше. Дальше Александр Коровайный, как он сам рассказал журналисту, планирует хотя бы получить на руки материалы проверки в отношении него, решение о лишении мандата, которое вступает в силу со дня подписания 8 декабря (самого решения Коровайный тоже не видел). «Мне сказали, что решение уже подписано. То есть, полномочий меня лишили 8 декабря, конечно, никаких документов я не видел. Вообще за все время, я повторюсь, никаких официальных документов по этой проверке я не видел. Все только на словах. В дальнейшем мы с юристом будем опротестовывать основания для проверки, саму проверку и решение совета». Даже в самом негативном для Коровайного исходе событий, если суд не встанет на его сторону, он собирается продолжить депутатскую деятельность. «В следующем сентябре будут выборы в совет депутатов, я буду заявлять свою кандидатуру. Основания у меня для этого есть, так как нарушения, в которых меня пока на словах обвиняют, предполагают лишение депутатских полномочий только на действующий срок. Поэтому никаких ограничений по следующему сроку у меня нет».