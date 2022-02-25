В Анапе отреставрируют «Алые паруса»

В Анапе деревянный корабль «Алые Паруса» отправят на реставрацию

Популярный анапский арт-объект «Алые Паруса» отправили на реставрацию. Специалисты разобрали конструкцию деревянного корабля 24 февраля и транспортировали столярный цех.

Восстановить арт-объект хотят в течение месяца. Его планируют вернуть на центральную набережную Анапы 1 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют создать исторический квартал и отремонтируют дом купца Лихацкого. Кроме того, на торги выставили объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой архитектора А.П. Косякина»