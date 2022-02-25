В Анапе отреставрируют «Алые паруса»
В Анапе деревянный корабль «Алые Паруса» отправят на реставрацию
Популярный анапский арт-объект «Алые Паруса» отправили на реставрацию. Специалисты разобрали конструкцию деревянного корабля 24 февраля и транспортировали столярный цех.
Восстановить арт-объект хотят в течение месяца. Его планируют вернуть на центральную набережную Анапы 1 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии города.
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