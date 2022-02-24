В Краснодаре дали названия трем скверам

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Западном и Прикубанском округах краснодара появятся три новых сквера

В Западном и Прикубанском округах Краснодара появятся Мичуринский, Изумрудный и Политехнический скверы. Их наименовали на заседании гордумы 24 февраля. Все участки поставили на кадастровый учет и передали в бессрочное пользование управлению коммунального хозяйства и благоустройства.

Заместитель председателя городской Думы Зорик Садоян сказал, что жители этих округов неоднократно обращались в мэрию с просьбами наименовать эти территории. Это было необходимо, чтобы в дальнейшем территории можно было благоустраивать.

Сквер «Мичуринский» создадут на территории, прилегающей к домам № 128, 130 и 132 по улице Калинина в районе Кубанского государственного аграрного университета. 

Сквер «Изумрудный» назвали жители Молодежного микрорайона в поселке Березовом. Эту зеленую зону создадут на земельном участке, ограниченном улицами 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе.

Сквер «Политехнический» сформирован на земельном участке, прилегающем к главному корпусу Кубанского государственного технологического университета по улице Красной, 135.

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