На Кубани резко увеличилось число заболевших коронавирусом
В Краснодарском крае, по официальным данным, за сутки к 23 февраля выявили 3 тыс. 317 заболевших коронавирусом
Накануне 22 февраля — 1 тыс. 325 человек. По данным оперативного штаба в Краснодарском крае, ежедневный прирост пациентов с официально подтвержденной инфекцией в Краснодаре составил 805 человек. Еще 265 человека заразились в Новороссийске, 298 — в Сочи.
Данные по новым случаям инфекции в муниципалитетах Кубани:
- Северский район — 150;
- Динской район — 148;
- Усть-Лабинский район — 127;
- Тихорецкий район — 122;
- Тимашевский район — 114;
- Ейский район — 106;
- Геленджик — 90;
- Анапа — 88;
- Кореновский район — 86;
- Славянский район — 85;
- Староминский район — 74;
- Крымский район —70;
- Брюховецкий, Гулькевичский, Красноармейский районы — по 58;
- Горячий Ключ — 56;
- Туапсинский район — 49;
- Выселковский район — 48;
- Абинский район — 47;
- Белореченский район — 43;
- Лабинский район — 33;
- Темрюкский — 31;
- Приморско-Ахтарский район — 28;
- Армавир — 27;
- Кавказский район — 26;
- Крыловский и Павловский районы — по 25;
- Отрадненский район — 24;
- Ленинградский район — 22;
- Тбилисский райн — 19;
- Белоглинский, Курганинский и Калининский районы — по 17;
- Мостовский район — 15;
- Новокубанский район — 13;
- Кущевский район — 12;
- Каневской район —11;
- Щербиновский район — 6;
- Успенский район — 2;
- Апшеронский и Новопокровский районы — по 1.
На дому с подозрением на коронавирус лечится 37 тыс. 959 жителей Краснодарского края, на амбулаторном — 43 тыс. 997 человек. В стационарах находятся 5 тыс. 748 человек, 3 тыс. 121 — с подтвержденным COVID-19. Скончались 15 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 114 жителей, на ЭКМО — 5.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус.