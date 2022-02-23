На Кубани резко увеличилось число заболевших коронавирусом

В Краснодарском крае, по официальным данным, за сутки к 23 февраля выявили 3 тыс. 317 заболевших коронавирусом

Накануне 22 февраля — 1 тыс. 325 человек. По данным оперативного штаба в Краснодарском крае, ежедневный прирост пациентов с официально подтвержденной инфекцией в Краснодаре составил 805 человек. Еще 265 человека заразились в Новороссийске, 298 — в Сочи.

Данные по новым случаям инфекции в муниципалитетах Кубани:

Северский район — 150;

Динской район — 148;

Усть-Лабинский район — 127;

Тихорецкий район — 122;

Тимашевский район — 114;

Ейский район — 106;

Геленджик — 90;

Анапа — 88;

Кореновский район — 86;

Славянский район — 85;

Староминский район — 74;

Крымский район —70;

Брюховецкий, Гулькевичский, Красноармейский районы — по 58;

Горячий Ключ — 56;

Туапсинский район — 49;

Выселковский район — 48;

Абинский район — 47;

Белореченский район — 43;

Лабинский район — 33;

Темрюкский — 31;

Приморско-Ахтарский район — 28;

Армавир — 27;

Кавказский район — 26;

Крыловский и Павловский районы — по 25;

Отрадненский район — 24;

Ленинградский район — 22;

Тбилисский райн — 19;

Белоглинский, Курганинский и Калининский районы — по 17;

Мостовский район — 15;

Новокубанский район — 13;

Кущевский район — 12;

Каневской район —11;

Щербиновский район — 6;

Успенский район — 2;

Апшеронский и Новопокровский районы — по 1.

На дому с подозрением на коронавирус лечится 37 тыс. 959 жителей Краснодарского края, на амбулаторном — 43 тыс. 997 человек. В стационарах находятся 5 тыс. 748 человек, 3 тыс. 121 — с подтвержденным COVID-19. Скончались 15 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 114 жителей, на ЭКМО — 5.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус.