На Кубани резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Краснодарский край

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  • Медицинская маска © Фото Claudio Schwarz, unsplash.com
    Медицинская маска © Фото Claudio Schwarz, unsplash.com

В Краснодарском крае, по официальным данным, за сутки к 23 февраля выявили 3 тыс. 317 заболевших коронавирусом

Накануне 22 февраля — 1 тыс. 325 человек. По данным оперативного штаба в Краснодарском крае, ежедневный прирост пациентов с официально подтвержденной инфекцией в Краснодаре составил 805 человек. Еще 265 человека заразились в Новороссийске, 298 — в Сочи.

Данные по новым случаям инфекции в муниципалитетах Кубани:

  • Северский район — 150;
  • Динской район — 148;
  • Усть-Лабинский район — 127;
  • Тихорецкий район — 122;
  • Тимашевский район — 114;
  • Ейский район — 106;
  • Геленджик — 90;
  • Анапа — 88;
  • Кореновский район — 86;
  • Славянский район — 85;
  • Староминский район — 74;
  • Крымский район —70;
  • Брюховецкий, Гулькевичский, Красноармейский районы — по 58;
  • Горячий Ключ — 56;
  • Туапсинский район — 49;
  • Выселковский район — 48;
  • Абинский район — 47;
  • Белореченский район — 43;
  • Лабинский район — 33;
  • Темрюкский — 31;
  • Приморско-Ахтарский район — 28;
  • Армавир — 27;
  • Кавказский район — 26;
  • Крыловский и Павловский районы — по 25;
  • Отрадненский район — 24;
  • Ленинградский район — 22;
  • Тбилисский райн — 19;
  • Белоглинский, Курганинский и Калининский районы — по 17;
  • Мостовский район — 15;
  • Новокубанский район — 13;
  • Кущевский район — 12;
  • Каневской район —11;
  • Щербиновский район — 6;
  • Успенский район — 2;
  • Апшеронский и Новопокровский районы — по 1.

На дому с подозрением на коронавирус лечится 37 тыс. 959 жителей Краснодарского края, на амбулаторном — 43 тыс. 997 человек. В стационарах находятся 5 тыс. 748 человек, 3 тыс. 121 — с подтвержденным COVID-19. Скончались 15 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 114 жителей, на ЭКМО — 5. 

Ранее сообщалось, что в Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус.

Здравоохранение Коронавирус

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