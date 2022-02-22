В Славянске-на-Кубани избили 71-летнего охранника

В телеграм-канале Kub Mash опубликовали видео с камер наблюдения пункта приема вторичной черной металлургии, на которой видно, как избили охранника.

По данным канала, на 71-летнего мужчину напали из-за 24 тыс. рублей. Это сделал мужчина, который уже неоднократно сдавал металл в этом пункте. Но в этот раз он пришел с пустыми руками и решил найти сейф с выручкой.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили журналистке Юга.ру, что это произошло еще 12 февраля. Нападавшего мужчину задержали, им оказался 25-летний местный житель, ранее судимый за угон.

Установлено, что после того, как мужчина избил охранника, он проник в вагон-бытовку и украл 23 тыс. 695 рублей. На нападавшего завели уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Сейчас мужчина находится под стражей.