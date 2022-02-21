На участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь изменится схема движения

С 27 февраля на участке 73-100 км трассы А-290 Новороссийск — Керчь в районе хутора Белого изменится схема движения в направлениях от Джигинки на Темрюк, от Джигинки в сторону Крыма и от Темрюка в сторону Крыма. Это связано с реконструкцией дороги.

Работы одновременно ведут на трех участках: 47 км — 52 км, 52 км — 73 км и 73 км — 100 км. Кроме того, работы на первом отрезке вошли в завершающую стадию ремонта Северного обхода Анапы.

В итоге построят 56 километровый скоростной транспортный коридор, связывающий трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым через Крымский мост. Это будет четырехполосная дорога с девятью развязками и пропускной способностью 35 тыс. автомобилей в сутки.