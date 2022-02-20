В Краснодаре из-за двух энергоаварий без света остались почти 4 тыс. человек

20 февраля в Прикубанском округе Краснодара произошли две аварии на электросетях.

По данным ЕДДС, в зону отключения из-за первой энергоаварии попали жители улиц Красных Партизан, Круговой, Западного обхода, Заполярной, Кирпильской, Клеверной, Снежной, Азовской и Средней — около 2 тыс. 500 человек. Из-за повреждения отключились 45 трансформаторных подстанций.

В зону отключения второй энергоаварии попали улицы Степная, Юбилейная, Веселая, Восточная, Юношеская и поселок Индустриальный — около 1 тыс. 400 человек. Там отключено девять трансформаторных подстанций.