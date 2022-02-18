На Кубани разыскивают подростка, пропавшего в декабре 2021 года

18 февраля на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю появился пресс-релиз по уголовному делу о пропаже 17-летнего жителя Краснодара. По данным следствия, Роман Богачков ушел из дома в Краснодаре 20 декабря 2021 года. С родителями на связь он больше не выходил. Позже молодого человека видели в Анапе. Сейчас следствие не располагает информацией о том, где может находиться подросток. По факту пропажи мальчика возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».