На Кубани разыскивают подростка, пропавшего в декабре 2021 года
Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летнего жителя Краснодара Романа Богачкова. Его ищут с декабря 2021 года
18 февраля на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю появился пресс-релиз по уголовному делу о пропаже 17-летнего жителя Краснодара. По данным следствия, Роман Богачков ушел из дома в Краснодаре 20 декабря 2021 года. С родителями на связь он больше не выходил. Позже молодого человека видели в Анапе. Сейчас следствие не располагает информацией о том, где может находиться подросток. По факту пропажи мальчика возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».
Сотрудники СК просят сообщать любую информацию о пропавшем несовершеннолетнем по телефонам: 8 (86133) 4-68-82, 8-988-509-72-23, 02 или 112.
В ориентировке на пропавшего говорится, что в день исчезновения подросток был одет в куртку темного цвета, кофту с капюшоном светлого цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.
Отличительные приметы: родимое пятно на тыльной стороне ладони правой руки и два сросшихся правых зуба на верхней челюсти.