Росавиация разрешила авиакомпаниям выполнять рейсы из Краснодара еще в пять стран

Ряд авиакомпаний получили разрешения на полеты из Краснодара в Венесуэлу, Тунис, Албанию, Азербайджан и Черногорию

Теперь авиакомпания Azur Air будет выполнять регулярные перелеты в Тунис. Два раза в неделю в Монастир и семь раз в Энфиду и Джербу. Еще семь раз в неделю в Монастир и Джербу будет летать «Северный ветер» и Smartavia.

Компания Red Wings будет осуществлять два раза в неделю рейсы в столицу Албании — Тирану. Еще два раза в неделю Azur Air будет летать в венесуэльский Порламар.

Также два раза в неделю из Краснодара разрешено летать компании «Азимут» в черногорский город Тиват и Red Wings в Баку. Постановление разместили на сайте Росавиации.

Напомним, ранее из Краснодара начали выполнять рейсы в Абу-Даби. Улететь в столицу Объединенных Арабских Эмиратов можно по вторникам и субботам.