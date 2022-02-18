В Краснодаре грузовик насмерть сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

В Краснодаре днем 17 февраля насмерть сбили пешехода. ЧП произошло в Гаражном переулке Фестивального микрорайона. О нем рассказали очевидцы в соцсетях и выложили кадры с места ДТП.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналистке Юга.ру сообщили, что все произошло около 13:30. 44-летний водитель грузовика MAN рассказал в полиции, что стоял в пробке, а когда началось движение, услышал шум. После этого он остановился, вышел из машины и увидел, что наехал передним колесом на женщину.

От полученных травм она скончалась. Установлено, что погибшей было 63 года. В полиции отметили, что она переходила дорогу в неположенном месте, неподалеку от пешеходного перехода. Проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.