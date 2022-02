В выходные на Кубани ожидаются дожди с грозами

Как рассказали синоптики краевого гидрометцентра, 17 февраля в Краснодаре ожидается дождь, будет облачно. Южный ветер станет сильнее: скорость 5-10 м/с, порывы до 18 м/с. Температура днем около 10…12° C, следующей ночью 3° C. Ночью дождь усилится, а ветер поменяет направление на юго-западное. В субботу 19 февраля пройдет небольшой кратковременный дождь, температура останется на уровне 10° C. А к воскресенью прояснится и немного потеплеет — до 12° C. На следующей неделе снова пойдут дожди.

В Краснодарском крае 17 февраля переменная облачность, дожди, местами сильные и с грозой. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с, утром и днем порывы со скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха в юго-восточных предгорных районах 8…13° C, в горах 3…8° C.