В выходные на Кубани ожидаются дожди с грозами
В конце недели в Краснодарском крае будет ветрено и дождливо
Как рассказали синоптики краевого гидрометцентра, 17 февраля в Краснодаре ожидается дождь, будет облачно. Южный ветер станет сильнее: скорость 5-10 м/с, порывы до 18 м/с. Температура днем около 10…12° C, следующей ночью 3° C. Ночью дождь усилится, а ветер поменяет направление на юго-западное. В субботу 19 февраля пройдет небольшой кратковременный дождь, температура останется на уровне 10° C. А к воскресенью прояснится и немного потеплеет — до 12° C. На следующей неделе снова пойдут дожди.
В Краснодарском крае 17 февраля переменная облачность, дожди, местами сильные и с грозой. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с, утром и днем порывы со скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха в юго-восточных предгорных районах 8…13° C, в горах 3…8° C.
Облачные водопады и горные призраки:
На Черноморском побережье облачно с прояснениями, утром и днем ожидаются дожди, на участке Анапа — Геленджик сильный дождь и гроза. Южный ветер 6-11 м/с, порывы 15-17 м/с, местами до 22 м/с. Температура днем поднимется до 12° C.
В выходные дни 19-20 февраля на Кубани будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди. Утром субботы пройдут ливни с грозами, в предгорьях и горах дождь с мокрым снегом, у Черного моря дожди и грозы целый день. В воскресенье местами небольшие дожди. Ветер западный 4-9 м/с, 19 февраля порывы 15-20 м/с, в остальное время 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…5° C, днем субботы до 11° C, в воскресенье до 13° C.