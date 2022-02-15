В Геленджике двое мужчин погибли во время ремонта водозабора местного санатория

В мэрии Геленджика сообщили, что часть трубы ремонтировала бригада из трех водолазов. Они должны были прочистить водозабор от рыбы и мусора. Два работника чистили трубу со стороны моря, один спустился в колодец и работал с помощью бензиновой мотопомпы на берегу. Когда водолазы вернулись на поверхность, они не увидели третьего сотрудника, который работал в колодце. В итоге его нашли мертвым. Рядом с ним находился еще один человек, как он там оказался, не сообщается.