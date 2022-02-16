В Музыкальном театре Краснодара состоится премьера оперы «Борис Годунов»
В краснодарском Музыкальном театре 18, 19 и 20 февраля пройдут премьерные показы оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского
Сдача спектакля состоялась еще 20 ноября 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса официальную презентацию пришлось перенести. Как сообщает пресс-служба театра, зрителей ждет масштабная постановка, в которой задействованы более 200 артистов.
Режиссер-постановщик Ольга Иванова из Большого театра создала эксклюзивную музыкально-сценическую версию оперы. Впервые будет показан фрагмент народного бунта, переходящий в прославление Самозванца, — «Сокольники на Днепре». В пресс-службе театра заявили, что зрители услышат ранее не исполнявшуюся авторскую оркестровку двух картин — «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре» — с использованием инструментов, для которых писал Мусоргский.
Также в постановочную труппу вошли дирижер Дмитрий Крюков из Большого театра, художник Виктор Герасименко, хореограф Екатерина Миронова. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству краснодарского Музыкального театра и Государственного института искусствознания.
Билеты в продаже. Стоимость от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Возрастное ограничение 16+.