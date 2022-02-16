В Музыкальном театре Краснодара состоится премьера оперы «Борис Годунов»

Сдача спектакля состоялась еще 20 ноября 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса официальную презентацию пришлось перенести. Как сообщает пресс-служба театра, зрителей ждет масштабная постановка, в которой задействованы более 200 артистов.

Режиссер-постановщик Ольга Иванова из Большого театра создала эксклюзивную музыкально-сценическую версию оперы. Впервые будет показан фрагмент народного бунта, переходящий в прославление Самозванца, — «Сокольники на Днепре». В пресс-службе театра заявили, что зрители услышат ранее не исполнявшуюся авторскую оркестровку двух картин — «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре» — с использованием инструментов, для которых писал Мусоргский.

Также в постановочную труппу вошли дирижер Дмитрий Крюков из Большого театра, художник Виктор Герасименко, хореограф Екатерина Миронова. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству краснодарского Музыкального театра и Государственного института искусствознания.

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