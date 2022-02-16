В Музыкальном театре Краснодара состоится премьера оперы «Борис Годунов»

Краснодарский край

Распечатать

  • Музыкальный театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Музыкальный театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском Музыкальном театре 18, 19 и 20 февраля пройдут премьерные показы оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского

Сдача спектакля состоялась еще 20 ноября 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса официальную презентацию пришлось перенести. Как сообщает пресс-служба театра, зрителей ждет масштабная постановка, в которой задействованы более 200 артистов.

Режиссер-постановщик Ольга Иванова из Большого театра создала эксклюзивную музыкально-сценическую версию оперы. Впервые будет показан фрагмент народного бунта, переходящий в прославление Самозванца, — «Сокольники на Днепре». В пресс-службе театра заявили, что зрители услышат ранее не исполнявшуюся авторскую оркестровку двух картин — «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре» — с использованием инструментов, для которых писал Мусоргский.

Также в постановочную труппу вошли дирижер Дмитрий Крюков из Большого театра, художник Виктор Герасименко, хореограф Екатерина Миронова. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству краснодарского Музыкального театра и Государственного института искусствознания.

Билеты в продаже. Стоимость от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Возрастное ограничение 16+.

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Музыкальный театр Театры

Новости

В Музыкальном театре Краснодара состоится премьера оперы «Борис Годунов»
В Краснодарском крае выявили почти 5 тыс. заболевших за сутки после двухдневного спада
Много камней и два водоема. Фотограф показал стройку в парке «Краснодар»
В Краснодаре в кино покажут фильм «Ночь на Земле» 1991 года
В парке «Краснодар» скоро отключат праздничную подсветку
В Краснодаре из-за Дня животновода перекроют улицу Гоголя

Лента новостей

Реклама на сайте