Житель Сочи рассказал о пытках электрошокером в полиции. Его допрашивали по делу о его друге и криптовалюте
Житель Сочи Евгений Бондарь пожаловался правозащитникам на пытки со стороны полицейских. В МВД эту информацию уточняют
14 февраля в «Комитете против пыток» журналисту сайта Юга.ру рассказали, что житель Сочи Евгений Бондарь обратился к правозащитникам с жалобой на избиение и пытки электрошокером в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции местного УВД. Мужчина рассказал, что полицейские хотели узнать, где находится его знакомый криптобизнесмен и получить доступ у его криптокошельку.
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По словам Евгения Бондаря, 20 января сотрудники полиции без объяснения причин сняли его с поезда Адлер — Ростов-на-Дону. У него забрали два мобильных телефона, после чего отвели в полицейский участок. Там, по словам Бондаря, его избили, пытаясь получить пароли от телефонов. После этого у него дома прошли обыски. Потом его вновь отвели в полицейский участок.
«Когда Евгений в очередной раз отказался сообщить пароли от телефонов, в кабинет зашли трое мужчин, одетых в балаклавы и в форменную полевую одежду без опознавательных знаков. Они стали бить Евгения электрошокером в область ног, половых органов, ягодиц и заднего прохода. Не выдержав пыток, Бондарь сообщил полицейским пароли и согласился подписать нужные им документы», — говорится в сообщении «Комитета против пыток».
После этого ему дали подписать документы. По словам Бондаря, он подписал (как он понял) протокол допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Сотрудников полиции интересовала информация о его друге-бизнесмене и его криптокошельке.
21 января Бондарь обратился в адлерский медицинский центр и зафиксировал побои. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки, ссадины на груди, ногах и в области половых органов, ушиб локтевого сустава и гениталий.
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По словам юриста организации Сергея Романова, мужчина также около 27 часов находился в отделе полиции, не будучи официально задержанным.
«Мы будем настаивать на возбуждении уголовного дела по факту применения физического насилия и спецсредств к Евгению, потому что только в рамках полноценного расследования можно установить все обстоятельства произошедшего», — сказал Романов.
Юристы правозащитной организации подали заявление в СК. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что по этому делу информация уточняется.