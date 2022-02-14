Житель Сочи рассказал о пытках электрошокером в полиции. Его допрашивали по делу о его друге и криптовалюте

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Житель Сочи Евгений Бондарь пожаловался правозащитникам на пытки со стороны полицейских. В МВД эту информацию уточняют

14 февраля в «Комитете против пыток» журналисту сайта Юга.ру рассказали, что житель Сочи Евгений Бондарь обратился к правозащитникам с жалобой на избиение и пытки электрошокером в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции местного УВД. Мужчина рассказал, что полицейские хотели узнать, где находится его знакомый криптобизнесмен и получить доступ у его криптокошельку.

Читайте также:

По словам Евгения Бондаря, 20 января сотрудники полиции без объяснения причин сняли его с поезда Адлер — Ростов-на-Дону. У него забрали два мобильных телефона, после чего отвели в полицейский участок. Там, по словам Бондаря, его избили, пытаясь получить пароли от телефонов. После этого у него дома прошли обыски. Потом его вновь отвели в полицейский участок.

«Когда Евгений в очередной раз отказался сообщить пароли от телефонов, в кабинет зашли трое мужчин, одетых в балаклавы и в форменную полевую одежду без опознавательных знаков. Они стали бить Евгения электрошокером в область ног, половых органов, ягодиц и заднего прохода. Не выдержав пыток, Бондарь сообщил полицейским пароли и согласился подписать нужные им документы», — говорится в сообщении «Комитета против пыток».

После этого ему дали подписать документы. По словам Бондаря, он подписал (как он понял) протокол допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Сотрудников полиции интересовала информация о его друге-бизнесмене и его криптокошельке.

21 января Бондарь обратился в адлерский медицинский центр и зафиксировал побои. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки, ссадины на груди, ногах и в области половых органов, ушиб локтевого сустава и гениталий.

Читайте также:

По словам юриста организации Сергея Романова, мужчина также около 27 часов находился в отделе полиции, не будучи официально задержанным.

«Мы будем настаивать на возбуждении уголовного дела по факту применения физического насилия и спецсредств к Евгению, потому что только в рамках полноценного расследования можно установить все обстоятельства произошедшего», — сказал Романов.

Юристы правозащитной организации подали заявление в СК. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что по этому делу информация уточняется. 

Криптовалюта Насилие пытки Сочи

Новости

Из Пушкинской площади Краснодара сделают парковку ради съезда «Единой России»
Житель Сочи рассказал о пытках электрошокером в полиции. Его допрашивали по делу о его друге и криптовалюте
В Ейске следователь с соучастниками вымогал 700 тыс. рублей за отказ возбуждать поддельное уголовное дело об изнасиловании
В Сочи хотят запретить строительство на оползневых участках после очередного схода оползня на дом
В Темрюке главврача уволили после решения суда из-за несвоевременной оплаты товаров
В Краснодарском крае выявили 3 тыс. 554 случая заболевания коронавирусом

Лента новостей

Реклама на сайте