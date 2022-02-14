Житель Сочи рассказал о пытках электрошокером в полиции. Его допрашивали по делу о его друге и криптовалюте

Житель Сочи Евгений Бондарь пожаловался правозащитникам на пытки со стороны полицейских. В МВД эту информацию уточняют

14 февраля в «Комитете против пыток» журналисту сайта Юга.ру рассказали, что житель Сочи Евгений Бондарь обратился к правозащитникам с жалобой на избиение и пытки электрошокером в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции местного УВД. Мужчина рассказал, что полицейские хотели узнать, где находится его знакомый криптобизнесмен и получить доступ у его криптокошельку.

По словам Евгения Бондаря, 20 января сотрудники полиции без объяснения причин сняли его с поезда Адлер — Ростов-на-Дону. У него забрали два мобильных телефона, после чего отвели в полицейский участок. Там, по словам Бондаря, его избили, пытаясь получить пароли от телефонов. После этого у него дома прошли обыски. Потом его вновь отвели в полицейский участок.

«Когда Евгений в очередной раз отказался сообщить пароли от телефонов, в кабинет зашли трое мужчин, одетых в балаклавы и в форменную полевую одежду без опознавательных знаков. Они стали бить Евгения электрошокером в область ног, половых органов, ягодиц и заднего прохода. Не выдержав пыток, Бондарь сообщил полицейским пароли и согласился подписать нужные им документы», — говорится в сообщении «Комитета против пыток».

После этого ему дали подписать документы. По словам Бондаря, он подписал (как он понял) протокол допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Сотрудников полиции интересовала информация о его друге-бизнесмене и его криптокошельке.

21 января Бондарь обратился в адлерский медицинский центр и зафиксировал побои. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки, ссадины на груди, ногах и в области половых органов, ушиб локтевого сустава и гениталий.