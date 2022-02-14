Из Пушкинской площади Краснодара сделают парковку ради съезда «Единой России»

16 февраля с 07:00 до 15:00 автомобили не смогут проехать по улице Рашпилевской на участке от Советской до Пушкина и по улице Пушкина от Рашпилевской до Красной. Также на Пушкинскую площадь нельзя будет заехать с улицы Пушкина. На всех трех участках запретят парковку.

Но парковаться там разрешат участникам съезда партии «Единая Россия» — как узнала журналистка Юга.ру, именно для этого мероприятия вводят ограничения на проезд.