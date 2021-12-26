В Краснодаре на улице Орджоникидзе продлили запрет на проезд автомобилей

Краснодарский край

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Из-за мероприятия улица Орджоникидзе в Краснодаре будет перекрыта до 30 декабря

Напомним, квартал по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной планировали перекрыть с утра 27 декабря и до окончания краевого мероприятия 28 декабря. Какое это будет мероприятие — неизвестно.

26 декабря в пресс-службе мэрии города сообщили, что ограничения продлевают до 30 декабря. Вечером в воскресенье участок улицы очистят от припаркованного транспорта.

На время запрета движения на участке будут дежурить сотрудники ДПС. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

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В Краснодаре на улице Орджоникидзе продлили запрет на проезд автомобилей
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