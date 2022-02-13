В Анапе потушили пожар в многоэтажном доме

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/typoanapa
    © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/typoanapa

13 февраля в Анапе загорелась квартира в многоэтажке

В 11:09 диспетчер Анапского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на 17 этаже дома на улице Владимирской, 154, корпус 3, и направил туда подразделения Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона. Происшествию присвоили повышенный ранг пожара.

В 11:16 первые подразделения прибыли на место и установили, что горит квартира на площади 60 кв. метров. В 12:10 пожар удалось локализовать и устранить открытое горение. В 12:15 пожар был полностью ликвидирован.

За это время пожарники эвакуировали 90 человек и спасли одного. Погибших и пострадавших нет. Пожар тушили 38 человек личного состава, используя 11 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Анапа МЧС Пожары Происшествия

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