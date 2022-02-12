В станице под Краснодаром двое мужчин стреляли в собаку при ребенке

В станице Старокорсунской 11 февраля двое мужчин стреляли в хаски на глазах у ребенка

Все произошло днем 11 февраля. О случившемся написали в паблике Старокорсунской Вконтакте. Очевидец рассказал, что двое мужчин вышли гулять с ребенком 7-10 лет и стали стрелять в собаку. После нескольких выстрелов собака начала выть и не могла встать на лапы.

Сейчас раненая собака находится в приюте «Краснодог». Туда ее передали на такси. Ветеринары диагностировали у пса травму позвоночника и внутренних органов. Собаку назвали Фунтиком и собирают средства на ее лечение.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналистке Юга.ру рассказали,что очевидцы о случившемся в полицию не сообщили. Но в ведомстве организовали проверку после публикаций в интернете.