В станице под Краснодаром двое мужчин стреляли в собаку при ребенке

Краснодарский край

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  • © Фото из паблика Старокорсунской Вконтакте, vk.com/starokorsunskaya_krd
    © Фото из паблика Старокорсунской Вконтакте, vk.com/starokorsunskaya_krd

В станице Старокорсунской 11 февраля двое мужчин стреляли в хаски на глазах у ребенка

Все произошло днем 11 февраля. О случившемся написали в паблике Старокорсунской Вконтакте. Очевидец рассказал, что двое мужчин вышли гулять с ребенком 7-10 лет и стали стрелять в собаку. После нескольких выстрелов собака начала выть и не могла встать на лапы.

Сейчас раненая собака находится в приюте «Краснодог». Туда ее передали на такси. Ветеринары диагностировали у пса травму позвоночника и внутренних органов. Собаку назвали Фунтиком и собирают средства на ее лечение.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналистке Юга.ру рассказали,что очевидцы  о случившемся в полицию не сообщили. Но в ведомстве организовали проверку после публикаций в интернете.

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В станице под Краснодаром двое мужчин стреляли в собаку при ребенке
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