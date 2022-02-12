В Сочи ночью сгорел частный дом

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из паблика «ЧП Сочи», instagram.com/chp_sochi
    © Кадр видео из паблика «ЧП Сочи», instagram.com/chp_sochi

В ночь на 12 февраля в Сочи начался пожар в частном доме

В Сочи ночью 12 февраля произошел пожар в частном доме по улице Цурюпа. В паблике «ЧП Сочи» написали, что пожарные приехали, когда огонь полностью охватил дом. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что вызов в пожарно-спасательный гарнизон Сочи поступил в 3:06. На место сразу выехали спасатели и по прибытию установили, что площадь пожара составила 40 кв. метров.

В 3:30 удалось ликвидировать открытое горение, а в 3:45 полностью потушить пожар. Пострадавших нет. К тушению привлекались 13 человек.

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