В Сочи ночью сгорел частный дом
В ночь на 12 февраля в Сочи начался пожар в частном доме
В Сочи ночью 12 февраля произошел пожар в частном доме по улице Цурюпа. В паблике «ЧП Сочи» написали, что пожарные приехали, когда огонь полностью охватил дом.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что вызов в пожарно-спасательный гарнизон Сочи поступил в 3:06. На место сразу выехали спасатели и по прибытию установили, что площадь пожара составила 40 кв. метров.
В 3:30 удалось ликвидировать открытое горение, а в 3:45 полностью потушить пожар. Пострадавших нет. К тушению привлекались 13 человек.
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