В Краснодаре дым пожара снизил видимость на Ростовском шоссе

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из паблика «Типичный Краснодар» Вконтакте, vk.com/typical_krd
    © Кадр видео из паблика «Типичный Краснодар» Вконтакте, vk.com/typical_krd

В Краснодаре 9 февраля загорелось двухэтажное здание. Дым перекинулся на трассу и снизил видимость

Утром 9 февраля в Краснодаре произошел пожар в районе Ростовского шоссе. Дым от него перекинулся на трассу. Задымление было настолько сильное, что водители практически не видели соседние машины, сообщили очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что возгорание началось около 7:20 на 15 км Ростовского шоссе в СНТ «Шоссейное» на улице Линейной. В 7:40 на место приехали пожарные и установили, что горит двухэтажное здание.

В 7:46 локализовали пожар на площади 20 кв. метров, полностью огонь потушили в 8:00. В тушении участвовали 9 человек и 2 единицы спецтехники. Пострадавших нет.

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