Выставка «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина» открылась на курорте «Роза Хутор»

«Для города Сочи и всей нашей страны это большое знаковое событие, ведь экспозиция открывает нам интереснейшие страницы истории всех зимних Олимпийских игр, которые проходили на нашей планете, в том числе и нашей сочинской Олимпиады! 2014 год стал поистине судьбоносным для нашего города. Он полностью изменился внешне, а его жители — внутренне. Современная инфраструктура, новая философия гостеприимства, повсеместное увлечение сочинцев физкультурой и спортом, в том числе и его зимними видами, — все это продолжает способствовать дальнейшему развитию и процветанию главного курорта России. Благодарю всех организаторов выставки и лично Владимира Потанина за уникальную возможность увидеть легендарные экспонаты и по-новому открыть для себя всемирную историю Олимпийских игр, вековой юбилей которых мы отметим уже в 2024 году», — отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Выставка приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к 8-й годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании «Интеррос» Владимира Потанина. Посетители выставки смогут увидеть более 100 экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр.

Олимпийской коллекцией Владимира Потанина управляет РМОУ.



«РМОУ продолжает реализацию возложенной на него миссии по продвижению олимпийской коллекции Владимира Потанина. Впервые полностью выставляется ее «зимняя» часть, содержащая артефакты всех зимних Олимпийских игр с 1924 года. История этих предметов отражает путь, пройденный человечеством почти за столетие, с его драматическими перипетиями, кризисами и достижениями. За каждым артефактом скрыты судьбы главных героев Олимпиад — спортсменов, в том числе представлявших нашу страну и создававших славу отечественного спорта. Особенно важно ознакомить с коллекцией подрастающее поколение. При содействии администрации Сочи, компаний «Интеррос» и «Роза Хутор» организованы специальные туры на выставку для старшеклассников олимпийской столицы. Параллельно коллекция представлена и в Китае — организована ее фотовыставка в Пекине, демонстрируются видеоматериалы об олимпийских артефактах», — отметил ректор университета Лев Белоусов.



На трассах курорта «Роза Хутор» во время Олимпиады в Сочи было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах, а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.



«Наш курорт является ярким примером эффективного наследия Сочи-2014. Сегодня «Роза Хутор» — любимое место отдыха россиян, ежегодно мы принимаем около 2 млн гостей, обеспечивая им безупречный сервис, безопасность и уникальные впечатления. Выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина, безусловно, станет одной из важных достопримечательностей нашего курорта. Мы сможем вновь вернуться в ни с чем не сравнимую атмосферу главного спортивного праздника, который меняет судьбы людей и даже городов. Это ярко демонстрирует пример Сочи и динамичное развитие его горного кластера, где теперь располагается курорт мирового уровня», — заявил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.



Выставка продлится до 31 марта 2022 года.



Как сообщали ранее Юга.ру, с 4 по 20 февраля на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль, приуроченный к 8-й годовщине XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.