Улицы Краснодара снова затопило после дождя

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из инстаграма instagram.com/typodar
    © Кадр видео из инстаграма instagram.com/typodar

Краснодарцы снова жалуются в соцсетях на затопленные улицы. Показываем, что происходит на дорогах

В Краснодаре 9 февраля с утра идет дождь. В пресс-службе мэрии сказали, что по состоянию на 11:00 поступило 16 заявок на откачку воды. 14 единиц техники направили на улицы Тенистую, Российскую, Аральскую, Жигуленко, Автомобильную, Ягодина, Троицкую, Тополину, переулки Филицына, Ангарский и Бульвар Строителей.

Но в соцсетях продолжают появляться кадры затопленных улиц. Например, на улице Россинского школьнице пришлось постараться, чтобы дойти до дома с сухими ногами.

На улице 2-я Пятилетка в обед водители засняли фонтан из коллектора. Вода оттуда стекала на проезжую часть. Еще похожая ситуация произошла на улице Школьной.

Судя по кадрам очевидцев, больше всего пострадала улица Автомобильная. Там с утра удалось проехать не всем легковым автомобилям.

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