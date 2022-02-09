Улицы Краснодара снова затопило после дождя
Краснодарцы снова жалуются в соцсетях на затопленные улицы. Показываем, что происходит на дорогах
В Краснодаре 9 февраля с утра идет дождь. В пресс-службе мэрии сказали, что по состоянию на 11:00 поступило 16 заявок на откачку воды. 14 единиц техники направили на улицы Тенистую, Российскую, Аральскую, Жигуленко, Автомобильную, Ягодина, Троицкую, Тополину, переулки Филицына, Ангарский и Бульвар Строителей.
Но в соцсетях продолжают появляться кадры затопленных улиц. Например, на улице Россинского школьнице пришлось постараться, чтобы дойти до дома с сухими ногами.
На улице 2-я Пятилетка в обед водители засняли фонтан из коллектора. Вода оттуда стекала на проезжую часть. Еще похожая ситуация произошла на улице Школьной.
Судя по кадрам очевидцев, больше всего пострадала улица Автомобильная. Там с утра удалось проехать не всем легковым автомобилям.