Улицы Краснодара снова затопило после дождя

Краснодарцы снова жалуются в соцсетях на затопленные улицы. Показываем, что происходит на дорогах

В Краснодаре 9 февраля с утра идет дождь. В пресс-службе мэрии сказали, что по состоянию на 11:00 поступило 16 заявок на откачку воды. 14 единиц техники направили на улицы Тенистую, Российскую, Аральскую, Жигуленко, Автомобильную, Ягодина, Троицкую, Тополину, переулки Филицына, Ангарский и Бульвар Строителей.

Но в соцсетях продолжают появляться кадры затопленных улиц. Например, на улице Россинского школьнице пришлось постараться, чтобы дойти до дома с сухими ногами.