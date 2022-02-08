Из Краснодара начали летать самолеты в Абу-Даби

Теперь из Краснодара можно улететь в столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Выполнять рейсы будет самолет Airbus A321neo авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi два раза в неделю: по вторникам и субботам в 00:20.

Первый самолет из ОАЭ приземлился в Краснодаре 7 февраля в 23:35. Экипаж и первых пассажиров встретили сотрудники аэропорта, блогеры и фотографы. А в 00:20 146 пассажиров вылетели в Абу-Даби.

Отметим, для вылета в столицу ОАЭ нужно обязательно сдать ПЦР-тест или иметь сертификат о вакцинации.

Как писали Юга.ру, ранее из Краснодара возобновили рейсы в Будапешт, Дубай и Тель-Авив. Также до конца зимы из кубанской столицы можно улететь в Дюссельдорф.