Из Краснодара начали летать самолеты в Абу-Даби

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы аэропорта Краснодара
    © Фото пресс-службы аэропорта Краснодара

Международный аэропорт Краснодара начал выполнять рейсы в Абу-Даби

Теперь из Краснодара можно улететь в столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Выполнять рейсы будет самолет Airbus A321neo авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi два раза в неделю: по вторникам и субботам в 00:20.

Первый самолет из ОАЭ приземлился в Краснодаре 7 февраля в 23:35. Экипаж и первых пассажиров встретили сотрудники аэропорта, блогеры и фотографы. А в 00:20 146 пассажиров вылетели в Абу-Даби.

Отметим, для вылета в столицу ОАЭ нужно обязательно сдать ПЦР-тест или иметь сертификат о вакцинации. 

Как писали Юга.ру, ранее из Краснодара возобновили рейсы в БудапештДубай и Тель-Авив. Также до конца зимы из кубанской столицы можно улететь в Дюссельдорф

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