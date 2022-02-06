В Краснодаре на улице Кореновской ночью сгорела квартира

В ночь на 6 февраля крупный пожар произошел в многоквартирном доме в краснодарском микрорайоне Энка

6 февраля в 01:51 дежурному Краснодарского краевого МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Краснодаре, по адресу ул. Кореновская, 2.

В 02:10 пожарные прибыли на место и установили, что горит квартира на шестом этаже, а площадь возгорания составляет 30 кв. метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, «в 02:30 пожар был полностью потушен, жертв нет. Причина возгорания устанавливается».

Жительница подъезда, в котором произошло ЧП, рассказала телеграм-каналу «Типичный Краснодар»: «так полыхало, что на балконе 9-го поплавились оконные рамы и потолок. <...> Это уже четвертый по счету пожар в нашем подъезде».

Напомним, что ровно неделю назад в Сочи сгорела яхта.