На Кубани затопило участок федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский

Вечером 2 февраля очевидцы сообщили в соцсетях, что около в районе афипского нефтеперерабатывающего завода затопило участок федеральной трассы. Из-за этого там образовалась пробка в обе стороны.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что дорогу затопило из-за таяния снега. Проезд для транспорта не закрывали.

На месте дежурили сотрудники ДПС и работали специалисты Упрдор «Черноморье». Чтобы вода уходила, дорожники сняли с трассы ограждения. В пресс-службе компании уточнили, что это была талая вода с полей.

На утро 3 февраля движение на трассе все еще затруднено. Ситуацию контролируют специалисты управления.