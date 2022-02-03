На Кубани затопило участок федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы Упрдор «Черноморье»
    © Кадр из видео пресс-службы Упрдор «Черноморье»

Вечером 2 февраля затопило участок трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский в районе Афипского

Вечером 2 февраля очевидцы сообщили в соцсетях, что около в районе афипского нефтеперерабатывающего завода затопило участок федеральной трассы. Из-за этого там образовалась пробка в обе стороны.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что дорогу затопило из-за таяния снега. Проезд для транспорта не закрывали.

На месте дежурили сотрудники ДПС и работали специалисты Упрдор «Черноморье». Чтобы вода уходила, дорожники сняли с трассы ограждения. В пресс-службе компании уточнили, что это была талая вода с полей. 

На утро 3 февраля движение на трассе все еще затруднено. Ситуацию контролируют специалисты управления.

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