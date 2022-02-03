На Кубани затопило участок федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский
Вечером 2 февраля затопило участок трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский в районе Афипского
Вечером 2 февраля очевидцы сообщили в соцсетях, что около в районе афипского нефтеперерабатывающего завода затопило участок федеральной трассы. Из-за этого там образовалась пробка в обе стороны.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что дорогу затопило из-за таяния снега. Проезд для транспорта не закрывали.
На месте дежурили сотрудники ДПС и работали специалисты Упрдор «Черноморье». Чтобы вода уходила, дорожники сняли с трассы ограждения. В пресс-службе компании уточнили, что это была талая вода с полей.
На утро 3 февраля движение на трассе все еще затруднено. Ситуацию контролируют специалисты управления.