В Краснодаре ребенок напоролся глазом на металлический прут, торчащий из забора

Инцидент произошел вечером 2 февраля около дома № 55 на улице Домбайской. Восьмилетний мальчик шел домой из школы и на тротуаре напоролся глазом на металлический прут, торчащий из забора. Об этом его родители рассказали в соцсетях.

«Мой восьмилетний ребенок вчера шел из школы в микрорайон «Губернский». Проходя мимо стройки, напоролся глазом на сетчатый забор, который они установили вдоль тротуара, с торчащими арматурами в сторону тротуара. Сын получил серьезные повреждения, сейчас лежим в краевой. Врачи пока ничего не говорят, также есть свидетели произошедшего, они сняли видео и фото сразу», — написали родители в телеграме.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что сообщение о происшествии поступило в полицию около 19:30. После случившегося ребенка сразу доставили в больницу, где он находится до сих пор. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как писали Юга.ру, в Сочи 1 февраля на детской площадке девочке отрезало палец на карусели. Она засунула палец в отверстие, где должен быть болт. В СК пообещали провести проверку.