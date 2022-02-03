В Майкопе школьников перевели на дистанционное обучение

В Майкопе из-за коронавируса школьники снова ушли на дистанционку

Оперштаб Майкопа решил перевести школьников на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом и низкой посещаемостью учебных учреждений.

С 31 января на удаленку ушли школы № 2, 3, 17, 26, лицеи № 35 и 19. Со 2 февраля к этому списку присоединились школы № 9, 11, 15, 16, 23, 25 и гимназия № 22. В пресс-службе администрации Майкопа уточнили, что такой формат обучения продлится не менее семи дней.

Выйти на очную учебу школьники смогут при наличии не менее 80% здоровых учеников и только на третий день после принятия такого решения.

Напомним, в Краснодарском крае на неделю каникул из-за карантина ушли ученики двух сочинских школ. А со 2 по 12 февраля дистанционно будут учиться студенты Кубанского государственного университета.