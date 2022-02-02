В Краснодаре в кино покажут фильм «Седьмая печать» 1957 года

В основе черно-белого фильма, снятого в жанре философской притчи, лежит одноактная пьеса постановщика «Роспись по дереву». Действие происходит в XIV веке, рыцарь Антониус Блок и его оруженосец Йонс спустя десять лет отсутствия возвращаются на родину из крестового похода. Первый встречает Смерть в облике мужчины в черном, который предлагает сыграть с ним партию в шахматы. На кону стоит жизнь Блока.

Фильм получил особый приз жюри Каннского кинофестиваля и номинировался на «Золотую пальмовую ветвь».

В прокат культовую ленту, прославившую Бергмана на весь мир, к ее 65-летию выпускает компания «Иноекино». Демонстрироваться будет копия, отреставрированная Шведским институтом кино. Все сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты в продаже.