В Краснодаре стартует кинопрограмма «Кто-то кого-то полюбит», посвященная отношениям
В краснодарском центре современного искусства «Типография» 3 февраля стартует кинопрограмма «Кто-то кого-то полюбит»
Она посвящена отношениям: с родителями, возлюбленными, родственниками — старшими и младшими. По словам пресс-службы ЦСИ, все фильмы будут показаны в Краснодаре впервые.
3 февраля в 20:00 можно будет посмотреть дебютную ленту Чжэн Лу «Облако в ее комнате». Это личный рассказ от первого лица и одновременно портрет поколения 20-летних людей в Китае.
5 февраля в 19:00 стартует показ фильма «Событие» режиссерки Одри Диван по одноименному роману Анни Эрно. Действие происходит во Франции в 1963 году. Студентка Анна мечтает о писательской карьере, однако незадолго до выпускных экзаменов обнаруживает, что беременна. Фильм удостоился «Золотого льва» на 78-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года.
10 февраля в 20:00 начнутся «Обходные пути» — полнометражный дебют Екатерины Селенкиной. Главный герой Денис живет на окраине Москвы и работает закладчиком наркотиков. Парень постоянно скрывается — от полиции, от прохожих на улице, от мамы.
12 февраля в 19:00 можно будет посмотреть драму «Кто-то кого-то полюбит». В ней герои в состоянии алкогольного и наркотического опьянения делятся друг с другом различными секретами. Кто-то рассказывает о собственном опытом незапланированной беременности, другой стесняется своего полного тела, третий признается, что ему нравятся мужчины, четвертый — что следит за аккаунтом своего бывшего на «Нетфликсе».
17 февраля в 20:00 начнется роуд-муви «Камон камон» с Хоакином Фениксом в главной роли. Радиожурналист Джонни отправляется с племянником в поездку по Америке, которая навсегда изменит каждого из них.
19 февраля в 19:00 стартует отечественная драма «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. Лиза живет в мире класса люкс с мужем в загородном доме. Вместо детей — элегантные борзые собаки. Уже много лет она хранит постыдную тайну из ее прошлого, которая постепенно превращает жизнь женщины в кошмар.
24 февраля в 20:00 можно будет посмотреть фильм «Удовольствие». 19-летняя Линнея покидает родной шведский городок и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы сменить имя и стать порно-звездой.
«Этот фильм включен в программу не для того, чтобы убедиться в якобы очевидном, а для того, чтобы поговорить о репрезентации секса за деньги в кино (а такие фильмы снимали весь XX век), подумать о секс-работницах как об уникальной группе пролетариата в том, до какой степени она смущает буржуазию», — сообщили в пресс-службе ЦСИ «Типография».
26 февраля в 19:00 начнется драма Франсуа Озона «Всё прошло хорошо» — экранизация одноименного автобиографического романа Эмманюэль Бернейм. Это размышление о дружбе и смерти, о любви и долге. Фильм номинировался на главный приз Каннского кинофестиваля-2021.