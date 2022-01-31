Она посвящена отношениям: с родителями, возлюбленными, родственниками — старшими и младшими. По словам пресс-службы ЦСИ, все фильмы будут показаны в Краснодаре впервые.

3 февраля в 20:00 можно будет посмотреть дебютную ленту Чжэн Лу «Облако в ее комнате». Это личный рассказ от первого лица и одновременно портрет поколения 20-летних людей в Китае.

5 февраля в 19:00 стартует показ фильма «Событие» режиссерки Одри Диван по одноименному роману Анни Эрно. Действие происходит во Франции в 1963 году. Студентка Анна мечтает о писательской карьере, однако незадолго до выпускных экзаменов обнаруживает, что беременна. Фильм удостоился «Золотого льва» на 78-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года.

10 февраля в 20:00 начнутся «Обходные пути» — полнометражный дебют Екатерины Селенкиной. Главный герой Денис живет на окраине Москвы и работает закладчиком наркотиков. Парень постоянно скрывается — от полиции, от прохожих на улице, от мамы.