В сочинском аэропорту госпитализировали беременную пассажирку из Москвы

В аэропорту Сочи 31 января стало плохо беременной пассажирке. Женщину увезли в больницу

Днем 31 января около 12:02 экипаж самолета 5N-а/к компании Smartavia, который летел из Москвы, сообщил, что на борту самолета стало плохо беременной женщине, и вызвал бригаду медиков.

37-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу Сочи № 4. На момент передачи врачам скорой помощи ее состояние было удовлетворительным, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 19 января в Сочи экстренно приземлился самолет из-за смерти пассажира. А 14 января в Краснодаре посадили самолет, чтобы госпитализировать ребенка.