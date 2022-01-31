В сочинском аэропорту госпитализировали беременную пассажирку из Москвы

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропорту Сочи 31 января стало плохо беременной пассажирке. Женщину увезли в больницу

Днем 31 января около 12:02 экипаж самолета 5N-а/к компании Smartavia, который летел из Москвы, сообщил, что на борту самолета стало плохо беременной женщине, и вызвал бригаду медиков.

37-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу Сочи № 4. На момент передачи врачам скорой помощи ее состояние было удовлетворительным, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 19 января в Сочи экстренно приземлился самолет из-за смерти пассажира. А 14 января в Краснодаре посадили самолет, чтобы госпитализировать ребенка.

Аэропорты Сочи

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