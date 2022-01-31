В Геленджике часть новогоднего оформления не будут убирать до следующего Нового года

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Геленджика
    © Фото пресс-службы администрации Геленджика

Власти Геленджика решили не демонтировать все новогодние украшения после Нового года. Часть иллюминации оставят до лета, другие элементы — до конца года

В мэрии Геленджика 30 января сообщили, что в городе начали снимать новогоднюю подсветку. Но часть иллюминации останется до начала курортного сезона. Подсвечиваться будут фонтаны в Первомайском сквере и на Лермонтовском бульваре. К лету там включат фонтаны, а подсветку уберут.

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До конца года останется декоративное освещение балюстрады, ракушки на набережной, освещение Платановой аллеи и Первомайского сквера. Новогоднюю елку чиновники решили не оставлять, ее уже начали демонтировать.

В мэрии уточнили, что решили так из-за положительных отзывов о новой концепции наружного освещения.

Также в администрации заявили, что скоро начнут разрабатывать новый проект праздничного оформления города к следующему Новому году. Так, будет расширен список улиц, где появится новогодняя иллюминация.

Алексей Богодистов Геленджик Новый год

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