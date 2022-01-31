В Новороссийске из-за вымывания грунта частично разрушилась подпорная стена
Из-за сильных осадков и вымывания грунта 29 января в Мысхако частично разрушилась подпорная стена
В селе Мысхако на улице Морской из-за вымывания грунта в русле ручья частично разрушилась подпорная стена. Это может привести к проблемам с электро- и газоснабжением района.
Рядом со стеной расположены жилые дома. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что специалисты уже просчитывают смету для строительства системы ливневок.
«В ситуациях, когда речь идет о безопасности жителей, меры должны приниматься незамедлительно. Уверен, организованная в оперативном порядке работа будет успешно завершена в ближайшее время», — написал Кравченко в инстаграме.
Как писали Юга.ру, 27 января из берегов вышло озеро Абрау. Оно затопило парк и набережную. На воде даже появились утки, а местные жители плавали на каяках.