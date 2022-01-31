В Новороссийске из-за вымывания грунта частично разрушилась подпорная стена

Из-за сильных осадков и вымывания грунта 29 января в Мысхако частично разрушилась подпорная стена

В селе Мысхако на улице Морской из-за вымывания грунта в русле ручья частично разрушилась подпорная стена. Это может привести к проблемам с электро- и газоснабжением района.

Рядом со стеной расположены жилые дома. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что специалисты уже просчитывают смету для строительства системы ливневок.

«В ситуациях, когда речь идет о безопасности жителей, меры должны приниматься незамедлительно. Уверен, организованная в оперативном порядке работа будет успешно завершена в ближайшее время», — написал Кравченко в инстаграме.