Рабочая неделя на Кубани начнется с сильного ветра и ливня

Синоптики рассказали, какой будет погода 31 января в Краснодарском крае

По данным синоптиков краснодарского гидрометцентра, в понедельник в кубанской столице переменная облачность, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3-5°С.

По краю синоптики обещают снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах пройдут ливни с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с. Местами сильный снег, налипание мокрого снега и гололед.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в горах — 23-28 м/с. Температура воздуха 2-7 °С, в горах — -1…-6 °С. На Черноморском побережье — 5-10 °С.

По данным метеорологов, такая погода в крае сохранится еще на несколько дней. Но уже 2 февраля в юго-восточных предгорных районах потеплеет до 10-15 °С.