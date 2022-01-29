Жители Анапы жалуются на подтопления из-за растаявшего снега. Власти говорят, что «ситуация под контролем»

29 января власти Анапы сообщили, что из-за дождя и таяния снега в городе начались противопаводковые мероприятия. Жители разных районов города сообщают о подтоплениях

Пресс-служба администрации Анапы в своем аккаунте в инстаграм сообщила о проведении в городе «противопаводковых мероприятий». С помощью досок и мешков с песком там отводят воду от жилых домов. Также на улицы вышла техника.

«В настоящее время ситуация под контролем… Угрозы затопления населенных пунктов нет», — говорится в сообщении.

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В комментариях к посту мэрии местные жители сообщают о подтоплениях в разных участках города и в пригороде. Они жалуются на отсутствие ливневок. Жалобы поступают, в том числе, из микрорайона Алексеевка, из поселка Су-Псех, станицы Анапской.

В группе «ВКонтакте» «Подслушано Анапа» местные жители публикуют фотографии подтопленных дорог и частных секторов. Горожане сообщают, что вода заходит в дома.