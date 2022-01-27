Озеро Абрау вышло из берегов и подтопило набережную и парк

После сильных ливней в озере Абрау поднялся уровень воды. Теперь по набережной можно плавать на каяках

В селе Абрау-Дюрсо подтопило набережную у озера вместе с ротондой. Это случилось из-за сильных дождей и таяния снега. Подтоплен оказался и местный парк. Теперь там, где должны быть пешеходные дорожки и газоны, плавают утки. Местами уровень воды позволяет кататься на лодках и каяках.

Фото с подтопленной части парка и набережной опубликовала газета «Жизнь в Абрау» в инстаграм.