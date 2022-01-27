Озеро Абрау вышло из берегов и подтопило набережную и парк

Краснодарский край

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  • © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
    © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»

После сильных ливней в озере Абрау поднялся уровень воды. Теперь по набережной можно плавать на каяках

В селе Абрау-Дюрсо подтопило набережную у озера вместе с ротондой. Это случилось из-за сильных дождей и таяния снега. Подтоплен оказался и местный парк. Теперь там, где должны быть пешеходные дорожки и газоны, плавают утки. Местами уровень воды позволяет кататься на лодках и каяках.

Фото с подтопленной части парка и набережной опубликовала газета «Жизнь в Абрау» в инстаграм

  • © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
    © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
  • © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
    © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
  • © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
    © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
  • © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
    © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
  • © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
    © Фото Натальи Плаксиной, газета «Жизнь в Абрау»
Абрау-Дюрсо Новороссийск

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Озеро Абрау вышло из берегов и подтопило набережную и парк
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