Рыбный день. В Черное море попали сотни тонн дорогостоящей форели
Из промышленных рыболовных сетей форель уплыла в Черное море. В Сочи стараются не упустить момент
На побережье Черного моря рыбаки уже несколько дней вылавливают форель. Как сообщили в соцсетях, во время шторма в районе Имеретинского порта повредились промышленные сети, и форель ушла оттуда в море.
Предположительно, на свободе оказалось около 300 тонн рыбы. Очевидцы написали, что вылавливают даже радужную форель, которая появилась в результате скрещивания с лососем.
Но рыба дошла не только до Сочи. В соцсетях появились посты от рыбаков из Туапсе, Адлера и Геленджика. Экземпляры форели попадаются не маленькие. Сколько еще продлится клев — неизвестно.