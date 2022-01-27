Рыбный день. В Черное море попали сотни тонн дорогостоящей форели

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Сочи онлайн», t.me/gorodsochi
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Сочи онлайн», t.me/gorodsochi

Из промышленных рыболовных сетей форель уплыла в Черное море. В Сочи стараются не упустить момент

На побережье Черного моря рыбаки уже несколько дней вылавливают форель. Как сообщили в соцсетях, во время шторма в районе Имеретинского порта повредились промышленные сети, и форель ушла оттуда в море.

Предположительно, на свободе оказалось около 300 тонн рыбы. Очевидцы написали, что вылавливают даже радужную форель, которая появилась в результате скрещивания с лососем.

Но рыба дошла не только до Сочи. В соцсетях появились посты от рыбаков из Туапсе, Адлера и Геленджика. Экземпляры форели попадаются не маленькие. Сколько еще продлится клев — неизвестно.

Рыболовство Сочи

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Рыбный день. В Черное море попали сотни тонн дорогостоящей форели

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